РИАМО - 23 сен. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве женщины на востоке Москвы, он прострелил ей голову в подъезде дома, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 21 сентября 66-летний мужчина пришел в квартиру жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в Москве, где ждал прибытия домой бывшей невестки.

Когда женщина зашла в квартиру, то увидела бывшего свекра и, испугавшись, выбежала в подъезд. Мужчина, настигнув потерпевшую в холле подъезда, выстрелил в нее несколько раз из огнестрельного оружия, от которых она скончалась на месте происшествия.

Стрелка быстро задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следствию, что у него были неприязненные отношения к бывшей невестке на почве бракоразводного процесса с его сыном. Ему предъявлено обвинение.