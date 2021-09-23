РИАМО - 23 сен. С момента запуска программы реновации обеспечен ввод в эксплуатацию и передача под заселение 126 новых жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время по программе реновации введены в эксплуатацию 145 домов, из которых 113 площадью более 1,5 млн кв. метров переданы под заселение. В ближайшее время стартует очередная волна переселения. Таким образом, общее количество новостроек возрастёт до 126 домов», - рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, сейчас в Москве проектируются и строятся порядка 300 объектов площадью 5,4 млн кв. метров. Новое жилье уже предоставлено более чем 39 тысячам человек.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что под заселение по программе реновации передается еще 13 новостроек в 7 административных округах.

«Уведомления о скором переезде будут направлены жителям 47 домов, где проживают 7,5 тысяч человек. Основная волна переселения придется на 30 сентября, когда начнут работу Центры информирования. Заселение некоторых корпусов придется на первые числа октября», – отметил Сергей Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Хорошево-Мневники.

«В Хорошево-Мневники тоже пришла реновация. Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро «Народного Ополчения». В целом это большой объем переселения в Хорошово-Мневниках – 156 домов», – сказал Сергей Собянин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрано 523 стартовые площадки.