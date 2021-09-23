РИАМО - 23 сен. В Московской области по губернаторской программе отремонтированы и сданы, либо готовятся к приемке 58,9% подъездов, неделей ранее их было на 2,7% меньше, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

«В ходе ремонта подъездов по губернаторской программе управляющие организации проводят укладку электрических и слаботочных сетей в кабельканалы, восстанавливают нормативное состояние входных групп, стен и потолков, ремонтируют отопительные приборы, ограждения лестничных маршей», - сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Она отметила, что в подъездах также проходят работы по замене оконных и дверных заполнений, напольной плитки почтовых ящиков и освещения.

Согласно рейтингу выполнения губернаторской программы, более 90% отремонтированных в муниципалитете подъездов – это «зеленая зона», от 50% до 89% – «желтая», менее 50% – «красная». Инспекторы контролируют не только сроки выполнения, но и качество проделанных работ, поэтому данные рейтинга могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону в зависимости от результатов осмотров.

В «зеленой зоне» сейчас находятся 11 муниципалитетов. Это достигшие 100% готовности Восход, Домодедово, Ленинский округ, Луховицы, Люберцы, Молодежный, Протвино и Серебряные Пруды, а также Талдомский округ и Мытищи с показателями по 96%, Краснознаменск с результатом в 94% и Истра с 92%.

В «красной зоне» на данный момент остаются 13 городских округов, неделю назад их было 19. За это время ее покинули Лобня, Павловский Посад, Пушкинский округ, Пущино, Сергиево-Посадский округ, Фрязино, Чехов. Волоколамский округ, напротив, ухудшил свои позиции в рейтинге и попал в красную зону.

Наиболее интенсивный рост количества отремонтированных подъездов за неделю зафиксирован в Чехове (+35%), Лотошине (+17%), Дзержинском (+12%), Фрязине (+10%), Пущине, Раменском и Сергиево-Посадском округах (+ 8% в каждом), Бронницах, Истре, Лобне, Пушкинском округе, Щелкове, Электростали (+6% в каждом).