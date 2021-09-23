РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Жители Подольска могут задать вопросы по отоплению и качеству предоставления других жилищно-коммунальных услуг в чате в соцсети Telegram, сообщает пресс-служба администрации округа.

Telegram-чат создан по инициативе администрации городского округа Подольск для коммуникации жителей, организаций и предприятий со службами ЖКХ по вопросам отопления и качества предоставления других жилищно-коммунальных услуг.

Чат работает круглосуточно без выходных по принципу «вопрос - ответ». На обращения участников в ленте чата отвечают по ситуации представители УК, администрации или участники чата.