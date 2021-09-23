РИАМО - 23 сен. Доследственная проверка проводится по факту неисправности лифта в жилом доме на Братиславской улице в Москве. Из-за неисправности оборудования едва не пострадали два человека, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео из кабины лифта, в котором ехали два молодых человека. В кадре видно, как лифт останавливается на этаже, один из пассажиров выходит в открывшиеся двери. Едва второй молодой человек успевает выйти, как лифт начинает движение вверх с открытыми дверями.

Иванова отметила, что в результате инцидента молодые люди не пострадали. Следственные органы проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента.