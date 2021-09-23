РИАМО - 23 сен. Ситуация перед началом отопительного сезона в стране сложная, но не катастрофическая, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что коммунальные службы недосчитались примерно 80 млрд рублей и поэтому возникли сложности перед запуском тепла в дома России.

«Коммунальная система испытала трудности в связи с тем, что были массовые неплатежи достаточно долгое время. Когда у компании не хватает оборотных денег, то это проблема. Второй момент, который в этом году сильно сыграл, – это сильно возросшие цены», – сказал Шлеменков в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что также подорожали стройматериалы и металл. Таким образом, повысились в цене трубы, необходимые коммунальным службам для ремонтных и профилактических работ.

«Трудности есть, но катастрофы нет», – отметил эксперт.

Отопительный сезон стартовал уже в 58 российских регионах.