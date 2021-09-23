РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у ХК «Локомотив» из Ярославля со счетом 3:2 в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся 22 сентября в Ярославле. «Витязи» одержали победу и прервали семиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ. Благодаря победе «Витязь» обошел «Локомотив» в таблице Западной конференции.

«Дубль Нико Оямяки и суперсэйвы Ильи Ежова как залог успеха нашей дружины. «Витязи» совершили достойное дело и добыли такую неоспоримо важную отважную победу», - говорится в сообщении.

У победителей шайбы забросили Нико Оямяки (7-я и 34-я минуты) и Александр Яремчук (22). В составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов (30) и Рушан Рафиков (54).

«Витязь» в следующем матче 25 сентября примет хабаровский «Амур».