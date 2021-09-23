РИАМО - 23 сен. Документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков подал в Минздрав РФ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат назвали «Гам-Ковид-Вак-М», сообщает ТАСС.

«В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», - сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В случаев, если препарат успешно пройдет регистрацию, его будут применять в качестве профилактического средства от коронавируса для несовершеннолетних подросткового возраста.

Кузнецов подчеркнул, что в этом случае вакцина будет применяться исключительно добровольно и только с согласия родителей или других законных представителей несовершеннолетнего.

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