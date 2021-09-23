РИАМО - 23 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку по адресу: улица Демьяна Бедного, дом №22, куда переселяют участников программы реновации в районе Хорошево-Мневники. Еще 2 стартовых дома в районе ожидают заселения, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Реновация пришла в еще один московский район – Хорошево-Мневники, где мы сегодня заселяем первый дом, построенный по этой программе. Всего по программе реновации в Хорошево-Мневниках новые квартиры получит 31 тыс. человек. Предстоит расселить 156 пятиэтажек», – отметил Собянин.

Всего в районе для строительства нового жилья подобрали 11 стартовых площадок, на которых можно возвести 143,8 тыс. кв. м жилой недвижимости. Три дома уже готовы.

Заселение в дом на улице Демьяна Бедного стартовало в мае 2021 года. В новостройке предусмотрено 135 квартир: 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. На подземном этаже создан паркинг на 77 машино-мест, жители дома смогут приобрести здесь место со скидкой 40%. Здание построено в соответствии со стандартами реновации.

Ожидают переселения новостройки по адресам: улица Мневники, дом №6А и Карамышевская набережная, дом №22А.

Еще на 8 площадках идут проектирование и строительство.