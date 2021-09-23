РИАМО - 23 сен. Пользователям Сети стал доступен сервис для поиска маршрутов общественного транспорта в Подмосковье, на которых можно получить скидку, оплачивая проезд бесконтактной картой «Мир». Сервис находится по ссылке.

Чтобы узнать, действует ли скидка при оплате картой «Мир» на нужном маршруте, необходимо ввести его номер или название в специальную строку. Далее программа покажет, входит ли маршрут в акционное предложение. Всего в Подмосковье насчитывается более 2 тыс. «скидочных» маршрутов.

В Московской области акция для держателей бесконтактных карт «Мир» проводится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно. В ее рамках при оплате проезда в наземном общественном транспорте картой «Мир» можно получить скидку в размере 10 рублей.

Акция действует в автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть возможность безналичной оплаты. Для оплаты проезда необходимо приложить карту «Мир» к валидатору и удерживать до подтверждения оплаты. Сумма спишется сразу с учетом скидки.

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