РИАМО - 23 сен. Следователи и транспортные полицейские Москвы поймали преступников, которые занимались кражей и перепродажей дорогих лекарств, во время контрольной закупки были куплены лекарства на 177 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Проверочная закупка прошла в одной из аптек столицы, были приобретены 2 упаковки лекарственного препарата, которое курьер доставил на Курский вокзал. Стоимость препаратов составила 177 тыс. рублей.

Купленные препараты имели явные признаки фальсификата, в аптеке и складском помещении были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств.

Производителем закупленных лекарственных препаратов является иностранная фармацевтическая компания, которая по результатам проведенного расследования по факту подозрения на подделку классифицировала препарат как подтвержденный фальсификат.

Возбуждено уголовное дело.