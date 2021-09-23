РИАМО - 23 сен. Столичные энергетики обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ им. М.В. Ломоносова, он включает строительство новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей и создания соответствующей инфраструктуры», — сказал Бирюков.

Он отметил, что всего запланированы строительство 8 распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий ориентировочной протяженностью более 113 км.

Также заммэра уточнил, что строительно-монтажные работы начнутся в декабре. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт. Новые объекты университета присоединят с помощью оборудования 20 кВ.

«Его основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, что важно при организации электроснабжения крупных городских объектов», — добавил Бирюков.