РИАМО - 23 сен. В сентябре еще 213 га земли предоставили сельхозпроизводителям в 3 городских округах Подмосковья в качестве господдержки, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что речь идет о земельном участке площадью 16,1 га у села Подьячево в Дмитровском округе, 4,99 га вблизи деревни Петровское Раменского округа, а также 191,8 га вблизи деревни Борисовка городского округа Шаховская.

КФХ Смолянинова И.А. занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока и сыра. Земли КФХ будет использовать под кормовую базу, поскольку планируется расширение поголовья фермы. Участок в Дмитровском округе получило КФХ Наумов И.П., основной вид деятельности которого - растениеводство. А органическому фермерскому хозяйству ЗАО «Эко-ферма «Рябинки» в Шаховской 191,8 га необходимы для создания агрокомплекса по производству органических продуктов питания.

«Всего с начала года в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства в Подмосковье сельхозпроизводителям переданы 35 земельных участков общей площадью более 1,7 тыс. га. Земельные участки, принадлежащие Московской области, в аренду на срок до 5 лет получили 19 сельхозпроизводителей в 11 городских округах Подмосковья», - сказала она.

Сельскохозяйственные проекты по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур, разведению крупного рогатого и молочного скота, производству и реализации молока и другие будут реализованы на территории городских округов Раменский, Талдомский, Чехов, Рузский, Шаховская, Егорьевск, Серебряные Пруды, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский и Дмитровский.