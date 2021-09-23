РИАМО - 23 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция Владимира Путина никак не повлияла на его рабочую активность. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов», — пояснил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что дополнительные меры предосторожности главе государства не помешают.

Ранее Песков сообщал, что власти не планируют вводить новый локдаун в стране из-за Covid-19. Этот вопрос даже не стоит в повестке дня.

В России за прошедшие сутки выявлено 21 438 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 7 354 995 случаев Covid-19.

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