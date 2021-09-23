РИАМО - 23 сен. Жительница города Электрогорска Марина Замалаева завоевала титул второй мисс «Живу спортом-2021» на одноименном форуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в конкурсе красоты подарило спортсменке уникальную возможность выйти из зоны комфорта. Подиум, дефиле, презентация на доске Садху, каверзные вопросы – все это лишь придало сил и уверенности в себе.

Зоне комфорта Марины нет границ. Она лазит по грязи, бегает по пересеченной местности, состоит в мафии беганутых и электрогорском клубе моржей, занимается тяжелой атлетикой и не ищет легких путей.

«О конкурсе слышала, но никогда бы не подумала, что смогу поучаствовать. Впервые предложение стать участником поступило из отдела культуры администрации Электрогорска. Согласилась не сразу, подумала, что не мое, но коллеги по спорту, семья убедили решиться на этот шаг, пообещали поддержать во всем. Ну, а дальше все закрутилось. Презентация прошла креативно. Я встала на доску с вертикально вбитыми в нее гвоздями, размещенными вверх остриями, и прочитала стихотворение, посвященное моей насыщенной спортивной жизни», – сказала девушка.

Она уточнила, что на следующем этапе ей достался каверзный вопрос: почему теннисистки кричат во время удара по мячу.

«Здесь можно было отшутиться, но я знала ответ на этот вопрос. Ну а дефиле – понадобилось время, чтобы привыкнуть к каблукам. У каждой из 10 участниц была своя интересная спортивная история. На мой взгляд, перед судейством стояла нелегкая задача – выбрать лучшую. Мы все были прекрасны!» – подытожила Марина Замалаева.