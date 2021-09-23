РИАМО - 23 сен. Спортсмены из Электрогорска заняли 6 первых мест на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова среди старших возрастных групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли 16 сентября. Ветераны спорта Электрогорска, знаменитые тяжелоатлеты братья Бодуновы, Владимир Кукушкин, Сергей Кулешов и Вячеслав Грушин заняли в соревнованиях 6 первых мест в разных возрастных группах и весовых категориях.

«Приехали с турнира абсолютными победителями. Гордимся результатами. Соперники были опытные и сильные, несмотря на это золотые медали у нас. В соревновании участвовали штангисты из Владимира, Томска, Нефтекамска, Калининградской области, Тулы и других городов. Всего 60 спортсменов», – сказал Сергей Бодунов.

Он уточнил, что среди соперников самый почетный и знаменитый – Николай Исаков из Ульяновска. Ему 90 лет, но Николай Васильевич в хорошей физической форме, не пропускает ни одного соревнования.

«Участвовать с ним в одном турнире – большая честь», – подчеркнул Бодунов.

Электрогорские тяжелоатлеты поблагодарили администрацию города, руководство предприятия «Эколаб» и городской спортивный клуб «Стимул» за возможность участвовать в соревнованиях.