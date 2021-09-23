РИАМО - 23 сен. Учащиеся спортивной школы «Вымпел» Электрогорска привезли золотую и бронзовую медали с открытого турнира по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены под руководством тренера В.А. Королева приняли участие в Открытом турнире по дзюдо «На призы Федерации дзюдо Московской области».

По итогам боев электрогорец Ярослав Важинский занял первое место и стал чемпионом в весовой категории до 50 кг. Еще одним призером турнира стал электрогорец Исроил Нарбутаев: в тяжелой борьбе он занял почетное третье место.

Администрация поздравила спортсменов школы «Вымпел» с успешным выступлением и пожелала новых побед.

В турнире приняли участие не только дзюдоисты из Московской области, но и спортсмены из Курска, Рязани, Иванова, Липецка, Москвы, Калуги и других субъектов РФ.