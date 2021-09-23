РИАМО - 23 сен. Главным критерием, на который стоит обратить внимание при выборе йогурта, является содержание в нем сахара, а жирность – не самый важный показатель. О том, как выбрать полезный йогурт, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«В молоке содержится 5% сахара – лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому, что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту», - сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По его словам, йогурты с содержанием сахара так же вредны, как и другие сладкие напитки.

При выборе йогурта, многие люди обращают особое внимание на его жирность, считая это вредным показателем. Это неправильно потому, что человеческий организм нуждается в жирах так же, как и в других элементах.

По мнению Гинзбурга, польза йогурта заключается во всех его компонентах, кроме сахара. Так, полезны бифидобактерии, кальций и удобный для переваривания белок. Стремиться исключить из йогурта жир не стоит потому, что с ним связаны важные элементы этого молочного продукта, например, содержание витаминов A и D и полезных белков.

Маркетинговые ходы производителей йогуртов могут запутать покупателя. В рекламе часто используется упоминание модных тенденций, привлекающих потребителя, однако при выборе продукта необходимо помнить, что на самом деле требуется организму.

Диетолог посоветовал покупать йогурты с добавлением орехов, хлопьев, злаковых и ягод. Также можно заливать йогуртом овсянку, не требующую варки, или мюсли. Гинзбург отметил, что многих людей привлекают термостатные йогурты, заквашенные в той же таре, в которой они продаются, но на самом деле принцип сбраживания одинаков для всех йогуртов, поэтому дополнительной диетической пользы у таких продуктов нет.