РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске во время пожарно-тактических учений эвакуировали детский сад комбинированного вида №3 «Радуга», всего в учениях приняли участие около 40 огнеборцев, 5 единиц пожарной техники и 1 аварийно-спасательная машина (АСМ), сообщил начальник Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Землянский.

20 сентября началась недельная проверка Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», которую проводят раз в 3 года. После окончания учений сделают окончательный разбор и дадут оценку действий частям теруправления. По результатам проверки вынесут решение, готово ли теруправление к выполнению задач по предназначению. В состав Подольского теруправления, помимо частей, находящихся в округе, входят также части Домодедова и Ленинского круга, в общей сложности 14 частей. Проверяли все части комплесно, начиная от организации делового обеспечения и заканчивая организацией пожаротушения.

«К учениям привлекли все части Подольского территориального управления, которые дислоцируются в городском округе. В том числе 247, 258, 309 пожарные части и звено спасателей на аварийно-спасательном автомобиле. Всего 5 единиц техники пожарной, 1 АСМ. Более 40 человек участвовало в условном тушении пожара», - сказал Землянский.

Заведующая детским садом комбинированного вида №3 «Радуга» Юлия Синодальнова рассказала, что во время учений эвакуировали 185 человек, из них 160 детей и 25 сотрудников. Одного человека оставили в здании, по легенде воспитатель была отрезана от эвакуационного выхода плотной дымовой завесой. Затем ее эвакуировали в машину скорой помощи. Также эвакуировали звено газодымозащитников, на которых якобы упала горящая мебель.

«Родители относятся в целом с пониманием, всех предупредили заранее. Детям было интересно, педагоги подробно рассказывали, почему приехало сразу столько техники и пожарных. В данном корпусе учения в таком масштабе прошли впервые, хотя пожарные эвакуации и тактические тренировки проводим регулярно в соответствии с планом. Отработка тактических задач не сказалась на распорядке дня. Во время учений у детей была прогулка, к обеду все дети вернулись в здание. Пищеблок работает в штатном режиме, поэтому обед приготовили вовремя и все дети покушали и легли спать», - добавила Синодальнова.