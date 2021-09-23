РИАМО - 23 сен. Российские власти пока не обсуждали введения новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Газета.ru.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на федеральном уровне в администрации президента обсуждений не ведется.
«Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. <…> Но насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, никаких решений не принималось», — сказал Песков.
Он уточнил, что решения об усилении ограничительных мер в каждом конкретном регионе должны приниматься местными властями.
«У губернаторов все еще действуют «особые эпидемиологические полномочия», - отметил он.
В России за сутки выявлено 21 438 новых случаев коронавируса. Умерло 820 пациентов, выздоровели 16 567 человек.
С начала пандемии в РФ зарегистрировано 7 354 995 случаев Covid-19. За весь период скончалось 201 445 человек, после лечения выздоровели 6 558 780 граждан.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии