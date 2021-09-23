РИАМО - 23 сен. Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу по причине того, что Евросоюз не признал «Спутник V», которым привиты представители РФ, сообщает РИА Новости.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», — рассказал член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.

Он отметил, что у турецкой делегации таких проблем нет, хотя представители страны тоже прибыли из «красной зоны». Но они были привиты Pfizer, их не ограничивали в передвижении. Та же ситуация и с Украиной.

Круглый счел дискриминацией то, ВОЗ все еще не зарегистрировала российскую вакцину, несмотря на то, что Москва давно предоставила все нужные документы, а также пустила представителей организации на производство препарата.

Сессия ПАСЕ стартует 27 сентября, ее будут проводить в гибридном формате.

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