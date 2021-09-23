РИАМО - 23 сен. В Наро-Фоминском округе задержали подростков, испортивших видеокамеру системы «Безопасный регион» на новом пешеходном мосту через ж/д пути, соединяющем микрорайоны Южный и Мальково. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Личность подростков удалось установить благодаря видеозаписи. Подростки не скрывали своих лиц.

Один из злоумышленников – совершеннолетний, поэтому его привлекут к административной ответственности. Второму еще нет 18 лет, поэтому с его родителями организована профилактическая беседа.

«Все больше преступлений и правонарушений, которые совершаются в муниципальных образованиях Подмосковья, удается предотвратить или раскрыть с помощью видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Теперь никому не уйти от ответственности за свои противоправные действия», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.