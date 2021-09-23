РИАМО - 23 сен. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 34-летний Билял Махов отстранен от всех спортивных соревнований на 4 года за применение допинга, сообщает Газета.ru.

В пробе россиянина обнаружили запрещенный гормон роста. Это произошло в феврале 2020 года.

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года, уточнили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Махова объявили победителем летних ОИ-2012 года в Лондоне после того, как в анализах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии, которому россиянин проиграл в полуфинале, нашли допинг после проверки старых проб.

Махов является чемпионом мира 2007, 2009 и 2010 годов, а также победителем первенства Европы по вольной борьбе. Ранее борец отказался выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).