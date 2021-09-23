РИАМО - 23 сен. На территории усадьбы Игнатьевой-Белкина состоялось торжественное открытие мемориальной доски первому главному археологу Москвы Александру Векслеру, передает корреспондент РИАМО.

«Для нас, сотрудников департамента культурного наследия, это не просто ученый с мировым именем, не просто первый главный археолог нашего любимого города, не просто человек, который организовал Центр исследования и внес огромный вклад в дело сохранения культурного наследия столицы, но, в первую очередь, - это учитель. Настоящий учитель, учитель с большой буквы», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на церемонии.

Векслер - крупнейший российский ученый-археолог, профессор, заслуженный работник культуры РФ, почетный строитель Москвы, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Академии архитектурного наследия. Пост главного археолога столицы занял в 1998 году и работал на этой должности 11 лет.

25 сентября ему бы исполнился 91 год. Векслер скончался в 2016 году.