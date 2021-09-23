РИАМО - 23 сен. Открытие движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который сейчас строится на западе Москвы, улучшит транспортную доступность для жителей 5 районов столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что на трассе будет по 3 полосы для движения в каждом направлении с небольшим сужением до 2 полос на мосту через Москву-реку.

«Сегодня в рамках проекта Северного дублера Кутузовского проспекта, который реализуется концессионером, ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку», – сказал Бочкарев.

На данный момент готовность новой вылетной магистрали составляет 18%. Она пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца.

«Внутри МКАД Северный дублер Кутузовского пройдет вдоль путей первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) по территории промзон, магистраль улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк», – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, город со своей стороны обеспечивает точки выхода и входа на трассу: реконструирована часть Молодогвардейской развязки, строится многоуровневая развязка на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца.

Также реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, чтобы пропустить под ними новую трассу.

«Порядка 5 км основного хода пройдет по искусственным сооружениям. Основная сложность новой магистрали в плотном прохождении вдоль железной дороги, поэтому проектировщики реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку», – добавил Бочкарев.

Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала, что одним из ключевых элементов Северного дублера Кутузовского проспекта станет арочный мост через Москву-реку, который соединит деловой центр «Москва-Сити» с противоположным берегом.

Она добавила, что мост имеет пролетное строение сложной геометрии: основной ход будет иметь 2 полосы для движения в сторону области и 3 полосы в сторону «Москва-Сити», в том числе разгонную полосу для съезда на Шелепихинскую набережную.

«Для проектирования асимметричного сооружения нашей командой использованы самые современные расчетные комплексы. Особенности геометрии также усложнили процесс надвижки пролетного строения», – отметила Анна Меркулова.

По ее словам, сейчас мост готов на 52%: полностью готовы 10 опор, установлены 24 из 49 балок пролетного строения. Пролетное строение надвинуто на 107 метров из 198,7.

Активное строительство в настоящий момент также ведется инвестором в рамках концессионного соглашения.

«Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта идет в соответствии с графиком. Вдоль всей линии будущей магистрали работает 30 строительных площадок, на которых занято 608 рабочих, 101 инженерно-технический сотрудник, задействовано 106 единиц строительной техники», – отметил директор реализующей проект «Новой концессионной компании» Денис Янев.