РИАМО - 23 сен. Строительство 3 многоэтажек в ЖК «Весна» в Пушкинском городском округе завершат до конца текущего года. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Возведение 17-этажных жилых домов идет по графику. Уже ведутся работы по внутренней отделке, также монтируют внутренние инженерные сети всех корпусов.

На первом этаже будут находится помещения общественного назначения. Всего в каждом жилом доме будет расположено по 144 квартиры, в том числе 112 однокомнатных и 32 двухкомнатные.

Объекты намерены сдать в конце года.