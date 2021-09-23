РИАМО - 23 сен. Российским фигуристам необходимо подтвердить третью квоту на отборочном туре перед зимними Олимпийскими играми в рамках турнира в Оберстдорфе, Германия. Благодаря Михаилу Коляде и Евгению Семененко квота у страны уже была, но по новым правилам нужно ее подтверждение, сообщил редактор раздела о фигурном катании на портале «Чемпионат.com» Алексей Адамов.

«У страны два фигуриста, которые выступают хорошо и в сумме набирают место не больше 13. Например, Коляда был пятым, Семенко - восьмым, и у них было как раз 13. Раньше это гарантировало 3 квоты, но есть вероятность, что у какой-то гипотетической страны всего есть только два фигуриста топ-уровня, и, соответственно, третьим едет человек, который с трудом стоит на коньках. И такие примеры были», - отметил Алексей Адамов в эфире радио Sputnik.

По его словам, чтобы исключить такие случаи, ввели подтверждение квоты, но не тем, кто ее завоевывал, а уже другими спортсменами. Страна должна показать, что у нее есть еще хотя бы один фигурист, способный достойно выступить на Играх.

В битве за третью квоту примет участие российский спортсмен Марк Кондратюк, ему достаточно будет попасть в топ-6. Однако он может завоевать квоту, даже заняв более низкое место, - если его опередят те, кто на квоту не претендует.