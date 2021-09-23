РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. Полицейские задержали мужчину, который умышленно повредил автомобиль знакомого в ходе конфликта в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что знакомый в ходе конфликта повредил заднее левое крыло автомобиля, припаркованного на пересечении 1-го Советского переулка и Пролетарского проспекта. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний житель Сергиева Посада.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.