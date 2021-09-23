РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Реставрацию главного дома усадьбы Знаменское-Губайлово полностью завершили в подмосковном Красногорске, до конца осени должны закончить работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Полтора года кропотливого труда реставраторов. Главный дом усадьбы Знаменское-Губайлово полностью готов, получилось здорово», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Полностью заменили все инженерные системы и кровлю – в здании светло, тепло и комфортно. Сбили несколько слоев старой штукатурки, в результате обнаружились историческая кирпичная кладка и дверные проемы, их восстановили.

Высота потолков увеличилась на полметра, а со стен местами удалили перекрытия и стройматериалы советского периода толщиной до 1,5 м. Конструкцию укрепили, начиная с фундамента.

Использовали исключительно натуральные материалы: окна и паркет – деревянные, лестницы и плитка – каменные, даже выключатели подобраны в стиле XIX века.

«До конца осени должны завершить благоустройство прилегающей территории. А уже в следующем году планируем приступить к реставрации правого флигеля. Благодарю всех причастных к завершению этого важного и сложного проекта за качественную и ответственную работу», – заключил Спасский.