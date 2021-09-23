РИАМО - 23 сен. Сельскохозяйственные ярмарки ко Дню города запланированы и проводятся во всех городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Ко Дню городов Подмосковья мы планируем и проводим сельскохозяйственные ярмарки. К примеру, в рамках празднования 682-летия Дня города Серпухов с 20 по 26 сентября работает сезонная ярмарка», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что на таких ярмарках можно купить продукцию от производителей по сниженным ценам. Товары представят свыше 20 фермеров и крафтовых производителей.

Для жителей в День города на ярмарках предоставляются скидки на продукцию и некоторые категории товаров.

По словам Воскресенского, также в этом месяце будут проведены ярмарки в честь Дня города в Шатуре и Рошале.

«На каждой ярмарке планируется размещение не менее 10 точек общественного питания», — добавил Воскресенский.

Сельскохозяйственные ярмарки Подмосковья традиционно пользуются у горожан, особенно старшего поколения, хорошим спросом и имеют большое социальное значение.