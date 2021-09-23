РИАМО - 23 сен. Сведения в отношении ООО «Эка Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, заключенного с Центром обеспечения информацией «Энергия» Федеральной службы охраны РФ, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФАС.

Ранее центр заключил с обществом контракт на выполнение работ по капремонту наружных сетей канализации и дренажной канализации комплексного здания, но фирма нарушила условия контракта. Тогда центр расторг его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии областного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в необходимый срок.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эка Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.