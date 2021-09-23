РИАМО - 23 сен. Новые почтовые отделения открылись в Красногорске и в Ленинском округе Подмосковья. Жители быстрорастущих новых микрорайонов Павшинская пойма и Пригород Лесное (д. Мисайлово) теперь могут получить все почтовые услуги в комфортных офисах в шаговой доступности, сообщили РИАМО в пресс-службе макрорегиона Москва «Почты России».

В новых отделениях местные жители могут не только отправить и получить письма и посылки, но и оформить подписку на газеты и журналы, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги, а также квитанции за детский сад, кружки, секции.

Отделение 142721 открылось 23 сентября в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе. В новом почтовом офисе работает 3 операционных окна, в клиентском зале установлена современная мебель, кресла для посетителей.

Само отделение полностью адаптировано для маломобильных людей: оборудован пандус, имеется кнопка вызова почтового сотрудника, а также место для предоставления услуг клиентам, передвигающимся на колясках. В зоне обслуживания отделения живут и работают около 20 тыс. человек, которые теперь могут получить почтовые услуги быстро и в комфортных условиях.

Открытия нового отделения 143410 давно ждали жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске. Два почтовых отделения, работающих в микрорайоне, были перегружены. Оно открылось в начале сентября. В новом офисе работает 4 операционных окна, 25 тыс. жителей ближайших кварталов теперь могут получить почтовые и финансовые услуги в шаговой доступности.

Открытие новых почтовых отделений и модернизация уже существующих – приоритетная задача «Почты России». В этом году в Подмосковье были отремонтированы около 350 отделений. Ежедневно офисы «Почты России» в регионе посещает более 2 млн человек. Информация о работе почтовых отделений Московской области доступна на сайте и на интерактивной карте.