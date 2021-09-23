РИАМО - 23 сен. Новый жилой комплекс, повторяющий изгибы Москвы-реки расположением зданий, планируют возвести на Симоновской набережной в Даниловском районе столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Это довольно важная локация — комплекс расположен рядом с рекой, Автозаводской улицей и ТТК, и его облик сильно влияет как на вид с реки, так и со стороны города. Авторы отталкивались от образа прибрежных скал, оформив дома в чередование светлых и темных слоев серого кирпича», - сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что четыре возвышения переменной этажности формируют силуэт и характер ЖК, а также создают разнообразие восприятия и видовых характеристик.

Проект ЖК разработан архитектурным бюро WALL. Стилистическое и объемно-пространственное решение объекта во многом определено особенностями его расположения. Комплекс будет состоять из четырех корпусов — главный блок расположен по оси изгиба Москва-реки, три других маркируют разные направления реки вдоль движения по набережной.

На стороне дома, выходящей на реку, расположатся открытые балконы с ограждением из прозрачного стекла. Также объект отразит в своих чертах монументальность природных скал. Территория ЖК будет благоустроена и озеленена.