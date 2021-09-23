РИАМО - 23 сен. Российский кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, выдав отрицательное заключение, сообщает Nation News.

В заключении поясняется, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту у авторов нет предложений о том, из каких источников они будут покрываться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — указано в документе.

В России, по данным на 1 апреля 2021 года, работают свыше 8,6 млн человек пенсионного возраста.

Ранее в ПФР сообщали, что после увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства.

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