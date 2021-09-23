РИАМО - 23 сен. Продукты с истекшим сроком годности в некоторых случаях все еще можно использовать, но при определенных условиях, сообщила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

По ее словам, подгнившие овощи и фрукты можно есть, но перед этим нужно с запасом отрезать сгнившую часть.

«Если на фруктах или овощах появляются маленькие островки гнили, обрезайте, не жалея, половину фрукта или овоща, а оставшееся можно использовать для приготовления смузи. Или нарезать мелкими кусочками и положить в морозильник, тогда бояться будет нечего», – сказала Белоусова в эфире радио Sputnik.

Также с истекшим сроком годности можно использовать молочные продукты. Но есть их можно, если они стояли до этого в холодильнике.

«Если это пастеризованный, ультрапастеризованный или стерилизованный продукт, от окончания срока годности закладывается как минимум 5 дней. Но если мы берем любую молочку, и под руками возникает ощущение вздутости, это на выброс, это уже не спасти», – добавила диетолог.

По ее словам, после срока годности можно использовать и охлажденное мясо, если у него нормальные запах и консистенция.