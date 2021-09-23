РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. В связи с неблагоприятными погодными условиями Осенний легкоатлетический кросс городского округа Мытищи в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» переносится на 10 октября, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации округа.

Заявки на участие принимаются на сайте: www.arta-sport.ru до 15:00 7 октября. Регистрация участников кросса проводится в день проведения соревнований при входе на стартовую поляну (в судейской палатке для регистрации) с 10:30.

Выдача стартовых номеров заканчивается за 30 минут до старта каждой возрастной группы. Дополнительную информация можно уточнить по телефонам: 8(925)437-29-40, 8(916)636-37-10.