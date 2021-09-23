РИАМО - 23 сен. Порядка 1,8 млрд рублей выделили на поддержку животноводческих хозяйств Московской области. В частности, субсидии выделены на стимулирование производства молока, молочное животноводство в КФХ и на племенное животноводство. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день государственная поддержка в сфере животноводства Подмосковья предоставлена в объеме 1,8 млрд рублей. Это порядка 90% от лимитов», – сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

Отрасль животноводства – самая непростая в агропромышленном комплексе и является приоритетной для региона, подчеркнул министр.

«Поддержка необходима на самом серьезном уровне. Результатом предоставления поддержки животноводческих хозяйств региона является сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, обеспечение прироста объемов валового производства молока», – отметил Воскресенский.

Сегодня выплаты доступны всем видам животноводческих предприятий – как крупному, так и малому агробизнесу, заключил он.