РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В четверг в связи с работами по устранению утечки отключено горячее водоснабжение в нескольких домах на улице Краснознаменской и Пролетарском проспекте в Щелкове, сообщается в группе Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача горячей воды прекращена по адресам: ул. Краснознаменская, 6, 10А, 12 и Пролетарский пр-т, 2. Работы планируется завершить до 14:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.