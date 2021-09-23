РИАМО - 23 сен. Замоскворецкий районный суд столицы рассмотрит дело, возбужденное по статьям №210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и №159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«По версии следствия, злоумышленники через подставных юридических лиц приобретали новые иномарки премиум-класса, а затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых фигурировала завышенная стоимость автомобилей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Впоследствии машины серьезно повреждали, делая их непригодными для эксплуатации. По фиктивным документам, предоставленным страховым компания, сообщники получали выплаты, не соответствующие реальной стоимости авто. В общей сложности такими действия группировка нанесла страховщикам ущерб более чем в 130 млн рублей.

«Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы. Фигуранты задержаны на территории Московского региона и Республики Крым», - сообщила Волк.

Лидер преступной группировки объявлен в розыск.

По 7 обвиняемым дело вынесли в отдельное производство, его рассмотрит Замоскворецкий суд. Еще по 9 участникам расследование продолжается.