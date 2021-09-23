РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. За неделю посредством муниципального центра управления регионом в городском округе Мытищи положительно решено 256 обращений жителей, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства, сообщается на сайте администрации округа.

Большая часть из них касалась уборки дворовой территории, содержания контейнерных площадок. Все эти обращения были отработаны в срок.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.