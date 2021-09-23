РИАМО - 23 сен. В Пушкинском городском округе до конца октября обновят асфальтобетонное покрытие у 9 больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье продолжаются работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия на территориях медучреждений.

«Замена асфальта повысит доступность медучреждений для 140 тыс. жителей Пушкинского округа. Общая площадь обновленного покрытия составит 32 тыс. кв. м. Помимо нового асфальта обновят бортовой камень и отремонтируют пешеходные дорожки», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Ремонтные работы уже завершены на территории 2 филиалов Московской областной больницы им. проф. В.Н. Розанова, расположенных на Авиационной улице и ул. 50 лет Комсомола. Покрытие также отремонтировали у Пушкинской подстанции скорой медицинской помощи на ул. Грибоедова. Помимо замены асфальта привели в порядок пешеходные дорожки, установили новый бортовой камень, переустроили люки подземных коммуникаций.

Работы продолжаются на территории филиалов Московской областной больницы им. проф. В.Н. Рязанова в п. Лесной на ул. Советской, в мкрн Мамонтовка на Акуловском шоссе, в мкрн Клязьма на Лермонтовской улице и на территории ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» на Красноармейском шоссе.