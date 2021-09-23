РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») примут участие в соревнованиях Worldskills по инженерному проектированию, изготовлению изделий из полимерных материалов и ряду других направлений, сообщает пресс-служба института.

Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Олег Морозов утвердил положение о программе участия работников предприятия в движении WorldSkills. Сотрудники смогут принять участие в национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech по следующим компетенциям: изготовление изделий из полимерных материалов, инженерное проектирование, инженер-технолог, командная работа на производстве, многоосевая обработка на станках с ЧПУ, охрана труда, электроника и другие.

В конкурсах, помимо сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, смогут поучаствовать представители предприятий-партнеров и профильных учебных заведений, готовящих специалистов для института.

Главными целями участия сотрудников института в движении WorldSkills являются создание условий для повышения уровня профессиональных и личностных компетенций работников предприятия, выявление и поддержка специалистов, обладающих высоким потенциалом развития профессиональных, личностно-деловых и лидерских качеств, повышение качества и уровня программ и систем подготовки специалистов на местах.

«Основные задачи программы – проведение комплексной многоступенчатой диагностики компетенций участников в ходе ежегодных конкурсов профессионального мастерства и, как итог, формирование действующего рейтинга высокопрофессиональных специалистов», – сказала руководитель отдела управления персоналом института Наталья Овчинникова.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профмастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Россия вступила в движение в 2012 году. Поддержку WorldSkills в России осуществляют Минобрнауки, Минпромторг, Минтруд, Агентство стратегических инициатив и многие другие.