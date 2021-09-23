РИАМО - 23 сен. За минувшие сутки в столице вылечился 1331 человек после коронавируса, с начала пандемии выздоровели 1 478 681 пациента, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе выявили еще 3445 новых случаев заболевания. Общее число выявленных случаев на сегодня достигло 1 611 611.

За сутки госпитализировано 774 человека, на ИВЛ в больницах находятся 303 человека.

При этом в столице скончались 54 пациента, у который был положительный тест на коронавирус и диагностирована пневмония.

Для того, чтобы победить пандемию, следует вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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