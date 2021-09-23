РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. Территориальный отдел №7 Госадмтехнадзора Московской области ежедневно проводит рейды по соблюдению правил и норм к состоянию и содержанию детских игровых площадок на территории городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с требованиями областного законодательства, обслуживание детской игровой площадки включает в себя мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования, проверку и подтягивание узлов крепления, обновление окраски оборудования, смазку подшипников, обслуживание и восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировку их уровня.

С начала года сотрудниками отдела выявлено 65 недостатков, все устранены в срок. Нарушения устранены в по адресам: улицы Борисовка, Силикатная, Летная, Сукромка, Новомытищинский проспект.

Работа по проверке детских игровых площадок проводится регулярно и будет продолжена, так как требованиями законодательства Московской области установлен высокий уровень к безопасности детской игровой инфраструктуры. Сотрудники Госадмтехнадзора старательно следят за выполнением этих требований лицами, ответственными за состояние и содержание детских игровых площадок.