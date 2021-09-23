РИАМО - 23 сен. На пересечении улицы Генерала Белова и Орехового бульвара столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и кроссовер, после столкновения карета скорой помощи опрокинулась, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль скорой двигался на запрещающий сигнал светофора по Ореховому бульвару, второй автомобиль следовал со стороны улицы Генерала Белова, столкновение произошло на перекрестке.

В результате аварии пострадала 16-летняя подросток-пациент, ее с предварительным диагнозом «ушиб живота» госпитализировали.

В настоящее время медики осматривают водителя второго автомобиля.

Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия и выясняют все обстоятельства ДТП.