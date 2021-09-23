РИАМО - 23 сен. Бывший легкоатлет, четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. 32-летнего спортсмена остановили для проверки документов полицейские. Мужчина вел себя неадекватно и не мог четко говорить. Его доставили в отдел, где в обуви нашли пакет с белым порошком.

Спортсмен, который сейчас работает пожарным, признался сотрудникам полиции, что действительно употребляет наркотики, однако делает это не систематически.

Хютте — российский легкоатлет (МСМК), специализирующийся в беге на короткие дистанции. Четырехкратный чемпион России, победитель Командного чемпионата Европы в 2011 году. Взял серебряную медаль Командного чемпионата Европы 2013 года.