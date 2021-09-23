РИАМО - 23 сен. В столице выявили еще 3445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев на сегодня достигло 1 611 611, сообщает московский оперштаб.

Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация поможет легче перенести инфекцию в случае заболевания.

Государственные аптечные сети в Москве полностью обеспечены противовирусными лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса и сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В России за сутки выявлено 21 438 новых случаев коронавируса. Умерло 820 пациентов, выздоровели 16 567 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 7 354 995 случаев Covid-19. За весь период скончалось 201 445 человек, после лечения выздоровели 6 558 780 граждан.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>