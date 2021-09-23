РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В многоквартирном доме на ул. Ленина в микрорайоне Климовск Подольска на 3 дня - с 27 по 29 сентября - отключат газ во время работ по капремонту, сообщили в теротделе администрации округа.

ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В связи с этим в доме №9 на улице Ленина проведут работы с отключением газоснабжения квартир с 27 по 29 сентября.