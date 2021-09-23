РИАМО - 23 сен. В столице на 95-м году жизни скончалась вдова создателя легендарных истребителей МиГ Зинаида Микоян. Причина смерти женщины не установлена, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зинаида Микоян пережила своего известного мужа - авиаконструктора Вано Микояна - на 5 лет. Она была балериной ансамбля им. Моисеева и трудилась в школе-студии при творческом коллективе.

Вано Микоян выступил в роли ведущего конструктора по истребителю МиГ-23.

Отец знаменитого инженера более 40 лет занимал высшие должности в СССР.