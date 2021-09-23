РИАМО - 23 сен. Участники электронного голосования в Москве, ставшие победителями акции «Выбираем Вместе» программы «Миллион призов», перевели на благотворительность около 22 млн рублей. Всего с июля прошлого года на добрые дела от победителей акции ушло свыше 60 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Деньги перевели участники электронного голосования.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко отметил, что акция сильно стимулирует горожан поддерживать добрые дела благотворительных фондов.

«Сегодня участники всех четырех акций программы «Миллион призов» пожертвовали на благотворительность почти 62 млн рублей», — сказал он.

Наиболее популярен среди москвичей фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ему перевели более 10 млн рублей.

На 2 и 3 месте благотворительные фонды помощи бездомным животным «Котодетки» и «Ника». Они получили от победителей 8,7 млн и 4 млн рублей соответственно.